Actief leven 55 plus







Hallo allemaal, In mijn toekomstige blogs wil ik jullie deelgenoot maken van mijn activiteiten als 55+-er. Veel oud collega's en vrienden vinden dat je het na je vijftigste het iets rustiger aan moet en mag doen. Natuurlijk mag dat, maar van moeten is geen sprake. Zelf ervaar ik dat ik door actief te blijven veel meer energie heb om nog van alles te ondernemen. Mijn vrouw Petra en ik zijn bijvoorbeeld allebei actief met hardlopen. Daarnaast ben ik vaak in de lucht te vinden als tandeminstructeur. Dat houdt in dat ik passagiers in de leeftijd van 8 tot 80 aan mij vast meeneem in een vliegtuig, ballon of helikopter en dat we er dan op 3 kilometer hoogte samen uitspringen. Dat doe ik zo'n 500 keer per jaar. Je snapt dat ik dan mensen van allerlei pluimage tegenkom. Vaak vinden mensen het leuk om daar iets over te horen daarom zal ik hier af en toe een kort verhaaltje schrijven over mijn belevenissen.